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محمد رمضان مع والده في أحدث ظهور.. (صورة)

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد رمضان مع والده في أحدث ظهور.. (صورة)



وكالات / سما /

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له مع والده في أحدث ظهور لهما سويا عبّر من خلالها عن امتنانه الشديد لوالده في الوقوف بجانبه في مسيرته الفنية، وهو ما دفع بعض متابعيه لمطالبة رمضان بمساعدة والده للدخول إلى التمثيل خاصة وأنه يشبه الفنان الراحل إبراهيم فرج، على حد قولهم.

وقال رمضان على الصورة التي نشرها عبر إنستغرام :"ابويا الغالي يمكن اللي قدر يعمله هو بناء إتنين رجالة إسمهم محمود رمضان و محمد رمضان .. وللعلم بناء رجُل أصعب من بناء مدينة أبويا الغالي ربنا يحفظه هو وأمي ويقدرني على سعادتهم ورضاهم دائماً أبدا".

وتفاعل الجمهور مع الصورة بشكل كبير، وجاءت التعليقات: "نسخة طبق الأصل من بعض.. الله يحميه شبه الفنان الراحل ابراهيم فرج ماتخليه يمثل يارمضان يبقى أبوك..الله يحميكم ويحفظكم شكله راجل غلبان وطيب".

وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها محمد رمضان بنشر صورة مع والده، فسبق ونشر واحدة جمعته مع عائلته بأحد المطاعم ولاقت الصورة ردود فعل متباينة، وكان على رأسهم الإعلامیة الكویتیة المثیرة للجدل مي العیدان والتي تنمرت على شكل الأخیر واصفةً إیاه بـ"المخیف".

وجاء تعليق مي العيدان صدمة لجمهور رمضان وھو الأمر الذي عرضھا لھجوم عنيف حيث قالت : "لأول مرة صورة محمد رمضان مع ابوه..واي ابوه یخرع".

وفى سياق آخر تخطت أغنية "يا حبيبي" للنجم محمد رمضان والنجم العالمي ميتر جيمس، حاجز الـ 20 مليون مشاهدة  منذ طرحها عبر القناة الرسمية لرمضان على موقع "يوتيوب"، والتى صورها فى دبي.

وشارك الفنان محمد رمضان متابعيه عبر حسابه الشخصي بموقع إنستغرام، بمقطع فيديو يظهر من خلاله بعض من جمهوره فى محافظة الإسكندرية، وهم يرقصون على أغنيته الجديدة "يا حبيبي"، وكتب: "في إسكندرية النهاردة على أغنية يا حبيبي، ربنا يحفظكم ويحميكم".

#محمد رمضان #والد محمد رمضان

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