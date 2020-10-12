الكشف عن تفاصيل إغلاق سعود الفيصل هاتفه في وجه هيلاري كلينتون (فيديو)

وكالات

أعاد وزير خارجية البحرين السابق، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، اليوم الاثنين، نشر مقطع من فيلم وثائقي قديم، تحدث فيه عما فعل وزير الخارجية السعودي الأسبق، سعود الفيصل، عام 2011، عندما شهدت البحرين احتجاجات مناهضة للحكومة.

ونشر أحد المغردين المقطع وكتب فوقه: "لم نكن في البحرين ننتظر لتخرج للملأ مثل إيميلات هيلاري لنعلم بأن سعود الفيصل رحمه الله كان فيصلا ديبلوماسيا سلّه الله على أعداء البحرين والخليج".

وأعاد وزير خارجية البحرين السابق نشر التغريدة التي تضمنت حديثه عن دور الفيصل بإقناع عواصم صنع القرار في العالم بالتدخل لحماية البحرين عام 2011، واصفا إياه بـ"ابن البحرين"، وأشار إلى أن وزير الخارجية السعودي الأسبق كان يتصرف وكأنه وزير خارجية البحرين في ذلك الحين، منوها إلى أن العاهل البحريني أمر بتسمية شارع رئيسي بالعاصمة المنامة باسمه.

لم نكن في #البحرين ننتظر لتخرج للملأ مثل #ايميلات_هيلاري، لنعلم بأن #سعود_الفيصل رحمه الله، كان فيصلا ديبلوماسيا سلّه الله على أعداء البحرين والخليج.. هنا شهادة قبل سنوات عبر وثائقي "#سعود_الأوطان" من أخيه ونظيره الوزاري حينها @khalidalkhalifa حول تصدّيه لمؤامرة 2011 على البحرين. pic.twitter.com/vkyI3uGK8m — Ali Al-Dhuribi علي الضريبي (@3aldhuribi) October 12, 2020

​وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو نشر رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، خاصة بعدما أثير عن استخدام بريدها الشخصي للحصول على معلومات سرية.

وتضمنت الرسائل التي نشرها بومبيو حادثة إغلاق الراحل سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، هاتفه في وجه هيلاري كلينتون بعد أن طلبت منه عدم إرسال قوات بلاده إلى مملكة البحرين أثناء أحداث الربيع العربي في عام 2011.