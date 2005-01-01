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عصام الحضري يوضح حقيقة عودته من الاعتزال عبر البنك الأهلي

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
عصام الحضري يوضح حقيقة عودته من الاعتزال عبر البنك الأهلي



كشف عصام الحضري حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، اليوم الثلاثاء، حقيقة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل حول تراجعه عن الاعتزال وعودته إلى الملاعب.

وكانت تقارير قد تحدثت عن تلقي عصام الحصري عروضا للعودة إلى الملاعب، تحديدا من نادي البنك الأهلي الذي صعد مؤخرا إلى الدوري المصري الدرجة الممتازة.

وقال الحضري في تصريح صحفي إن تلك الأنباء غير دقيقة، مشيرا إلى أنه لم يتلق أي عروض من أجل الرجوع إلى الملاعب سواء من فريق البنك الأهلي أو أي نادٍ آخر في مصر.

وأشاد أسطورة نادي القرن والمنتخب المصري، بتجربة فريق البنك الأهلي الي نجه في الوصول إلى حمله والصعود للدرجة الممتازة، متمنيا له التوفيق والنجاح في المسابقة.

وتأسس نادي البنك الأهلي في شهر آب عام 1951 ميلادي، إذ يعتبر أحد أقدم الأندية الاجتماعية في مصر عامة والصعيد بشكل خاص، ويقدم خدماته لكل شرائح المجتمع هناك.

واستمر عصام الحضري في الملاعب حتى بلغ عامه السادس والأربعين، إذ تنقل بعد هروبه من الأهلي بين أندية أوروبية وعربية ومصرية أخرى منها الزمالك والإسماعيلي.

ويحاول عصام الحضري العودة إلى الأهلي عقب اعتزاله كرة القدم من خلال التواجد هناك، إذ قدم اعتذاره أكثر من مرة إلى جماهير نادي القرن كي تسامحه على هروبه.

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