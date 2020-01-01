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شركة كريم تطلق حملة تشجيعية للتوعية بمرض سرطان الثدي

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
شركة كريم تطلق حملة تشجيعية للتوعية بمرض سرطان الثدي



غزة / سما /

أعلنت شركة "كريم" عن مشاركتها في شهر التوعية العالمي بسرطان الثدي بالشراكة مع جمعية العون والأمل الفلسطينية لرعاية مرضى السرطان.

بحيث أطلقت "كريم" رمزاً خاصاً  تحت اسم "عون وأمل" والذي تمنح من خلاله خصم 30%  على قيمة الرحلة في حال تم تحديد مركز غزة سكان للأشعة كنقطة انطلاق أو وصول ، بالاضافة الى ذلك شاركت كريم أيضاً بتوزيع منشورات توعوية حول أهمية الفحص والكشف المبكر عن سرطان الثدي  في عيادات الفحص المتنقلة التابعة للحملة.

من جهته قال خالد نسيبه "مدير عام كريم للأسواق الناشئة" فخورون بهذا التعاون الذي نجسد معه جملة من مبادئنا وركائز عملنا في كل ما نقوم به ونقدمه، من أجل تحسين نوعية الحياة، وهذه المبادرة ما هي إلا استكمالاً لتعاوننا مع جمعية العون والأمل الفلسطيني ليكون لنا دور في نشر الوعي بين مستخدمي تطبيقنا و بناء مجتمع واعٍ قادر على التصدي للسرطان"

وتجسّد هذه الحملة والتي انطلقت من الأول من شهر تشرين أول/أكتوبر وتستمر حتى 30 من الشهر الجاري، قِيم الشركة وثقافتها والتزاماتها التضامنية مع المجتمع الغزي، وحرصها على أن تكون شريكاً حقيقياً وفاعلاً للمساهمة في رفع مستوى الوعي بمواضيع صحية واجتماعية عديدة  وهي استكمال لسلسلة من المبادرات السنوية التي تحرص "كريم" على تنفيذها بهدف رفع الوعي حول سرطان الثدي وتشجيع السيدات على الفحص والكشف المبكر عن سرطان الثدي.

#كريم #سرطان الثدي

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