4 ميزات منتظرة من واتساب .. تفاصيل

وكالات / سما /

قامت شركة وان بلس الصينية، بإصدار واحد من أهم التحديثات على هواتفها الرئيسية للعام الحالي OnePlus 8 والتي تعد من أفضل هواتف الأندرويد، وهو تحديث OxygenOS 11 والذى يضم العديد من المميزات في نظام السوفت وير الخاص بالهواتف والشاشة وطريقة عرض التطبيقات.

مايكروسوفت تحذر الملايين من مستخدمي ويندوز 7

حذرت شركة مايكروسوفت الملايين من مستخدمي نظام التشغيل Windows 7 ويندوز 7 ، بضرورة التخلي عنه والتحويل فورا إلى Windows 10 لعدم تعرضهم للاختراق ومواجهة مشكلات أمنية خطيرة على أجهزتهم، حيث أن الشركة قد أوقفت الدعم لويندوز 7 الأمر الذى سيؤدى إلى حدوث مشكلات كبيرة على أجهزتهم.

هواتف آيفون ليست آمنة كما تتصور.. عشرات الثغرات تهددها

من المعروف أن هواتف آيفون هي أكثر هواتف أمانا في سوق الهواتف الذكية، حيث أن أنظمتها تتمتع بنسبة أمان عالية كما أن التحديثات التي تقوم آبل بإطلاقها كل فترة تعمل على معالجة الثغرات والمشكلات الأمنية والفنية، في الهواتف، ويلقى اللوم دائما على هواتف أندرويد حيث أنها أكثر الهواتف تعرضا للاختراق، بسبب الثغرات الأمنية الموجودة فيها والتي تهدد مئات الملايين من المستخدمين، ولكن الأمر ليس كذلك فعلا! .

لمستخدمي ويندوز 10.. مايكروسوفت تتيح مكالمات الفيديو على متصفحها إيدج

مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا مرة أخرى مع بدء الموجة الثانية من الفيروس في عدد من الدول، تتسارع الشركات على تقديم مميزات أفضل للمستخدمين للتسهيل عليهم عند إجراء مكالمات الفيديو فى ظل التباعد الاجتماعي، وكشفت شركة مايكروسوفت الأمريكية عن مجموعة كبيرة من الميزات الجديدة في متصفحها Chromium Edge المعروف بمتصفح إيدج، حيث أدرجت ميزة Meet Now لإجراء مكالمات فيديو من خلال المتصفح ولمستخدمي ويندوز 10 .

كل ما تريد معرفته عن خدمة الغرف المنفصلة على Google Meet للتعلم عن بعد

في إطار الخدمات الجديدة التي تطلقها شركة جوجل، ومع ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا بعد بدأ الموجة الثانية، أطلقت الشركة خدمة breakout rooms وهى الغرف المنفصلة في تطبيق مكالمات الفيديو Google Meet والتي ستساعد الطلاب في عملية التعلم عن بعد.

تويتر يدرج تغريدة ترامب ضمن المعلومات المضللة

وضع موقع تويتر Twitter، علامة تحذيرية على تغريدة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ووضعها ضمن المعلومات المضللة، وقال فيها إنه أصبح بصحة جيدة ومحصنا ضد الفيروس، ولم يعد معديا، رغم إصابته بفيروس كورونا منذ أيام.

تعرف على أحدث منتجات سوني

أطلقت شركة سوني الشرق الأوسط وإفريقيا أحدث منتجاتها من أجهزة استقبال الوسائط المتعددة داخل السيارة، وهما XAV-AX5500 وXAV-3500، واللذان يوفّران تجربة قيادة أكثر ذكاءً وأمانًا للسائقين في مصر. وذلك بعدما أصبحت أجهزة الاستقبال داخل السيارة بمثابة الرفيق الأمثل على الطريق لجعل التنقل أفضل من أي وقت مضى.

تسريبات جديدة تكشف ألوان وشكل هاتف ONEPLUS 8T

كشفت تسريبات جديدة ألوان هاتف OnePlus 8T القادم من شركة وان بلس الصينية، والذى من المقرر أن تطلقه الشركة خلال أيام قليلة، حيث سيصدر يوم 14 أكتوبر المقبل، حيث يعد الهاتف واحدا من الهواتف المميزة التي تطلقها الشركة بعد هاتف OnePlus 8 Pro الذى يعد ضمن افضل هواتف أندرويد للعام.

مفاجأة من سوني لعشاق جهاز PlayStation 5 قبل طرحه بالأسواق

بعدما كشفت تقارير أن جهاز الألعاب PlayStation 5 بلاي ستيشن 5 لن يدعم عدد من ألعاب الفيديو الشهيرة، وإنما سيتم لعبها فقط على جهاز PlayStation 4، ولكن قامت شركة سونى بطمأنة عملاء وراغبي شراء PlayStation 5 بأن الجهاز سيقوم بدعم أكثر من 99 % من ألعاب الفيديو الموجودة بما فيها ألعاب PlayStation 4.

تقارير: آبل تصدر أول كمبيوتر ماك من معالجتها ARM الجديدة في نوفمبر

يبدو أن شركة آبل ستبهر مستخدميها ومحبيها هذا العام في مؤتمرها القادم بعد غد 13 أكتوبر، والذى ستعلن فيه عن هواتف آيفون 12، حيث كشفت تقارير أن آبل إلى جانب الهواتف التي ستطلقها ستعلن عن موعد إصدار أو جهاز كمبيوتر ماك Mac بمعالجتها الجديدة ARM في شهر نوفمبر القادم.

تسريبات تكشف سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo A53s

كشفت أحدث التسريبات عن هاتف أوبو القادم Oppo A53s، الذي لم يعلن رسميا عنه بعد، حيث ظهر الهاتف الذكي على قوائم قوائم موقع التجارة الإلكترونية أمازون، تتضمن القائمة مجموعة أساسية من المواصفات إلى جانب صورا مفصلة للجهاز بالإضافة لسعره وتاريخ إصداره.

4 ميزات منتظرة من واتساب.. اعرفها

يعد واتساب WhatsApp، أحد أشهر تطبيقات المراسلة في العالم، ويظهر على أنه تطبيق المراسلة الرئيسي في عدة دول منها البرازيل والهند، ومن أجل تحسين أداء التطبيق، تعمل الشركة المالكة للمنصة فيسبوك، على إضافة وتطوير بعض الميزات سواء أكانت ميزات تضاف لأول مرة لتطبيق التراسل أو مقتبسة من التطبيقات المنافسة.