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بعد الحذف.. ضغط فلسطيني يجبر "MBC" إعادة "التغريبة الفلسطينية"

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد الحذف.. ضغط فلسطيني يجبر "MBC" إعادة "التغريبة الفلسطينية"



رام الله / سما /

حذفت قناة "MBC" السعوديّة من منصتها "شاهد" مسلسل التغريبة الفلسطينية والذي يتناول قصة نكبة الفلسطينيين، فأثارت هذه الخطوة حفيظة الفلسطينيين، فشنّ ناشطون هجوما شديدا على القناة، ما أدى لتراجعها عن خطوتها.

ودخل الناشطون إلى منصات التواصل الاجتماعي التابعة لقناة "MBC" واخفضوا تقييمها وانهالوا عليها بالتعليقات المحتجة على خطوة القناة.

وبعد ساعات من الحذف والضغط الذي تعرضت له القناة أعادت منصة "شاهد"، المسلسل إلى لائحة الأعمال المتاحة للمشاهدة.

توجّهت الممثلة الأردنيّة، جولييت عواد، التي لعبت دور "أم أحمد" في المسلسل، إلى قناة "MBC" برسالة استنكار لخطوتهم.

كتب الفلسطيني رأفت دراوشة على "تويتر" أنه "طبعا موقع شاهد بعد ما حذف التغريبة الفلسطينية رجعوا نزلوه بعد الحملة الكبيرة اللي صارت عليهم وانخفاض التقييم".

والتغريبة الفِلسطينية هو مسلسل دراما تاريخي، هو واحد مِن أشهر ما أنتجته الدراما العربية في تسليط الضوء على القضية الفلسطينية حسب العديد من النقاد.

وحصل المسلسل على الكثير من الجوائز مِن عدة دول عربية مختلفة، وأنتجته شركة سورية الدولية للإنتاج الفني، وجرى تصويره بالكامل في سوريا عام 2004.

#التغريبة الفلسطينية #مسلسل #MBC

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