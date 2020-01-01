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مرض "غير مبرر" يعلّق تجارب لقاح أمريكي مضاد لكورونا

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 12:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرض "غير مبرر" يعلّق تجارب لقاح أمريكي مضاد لكورونا



وكالات / سما /

أعلنت مجموعة "جونسون آند جونسون" للصناعة الدوائية تعليق التجارب السريرية على لقاح تجريبي مضاد لفيروس كورونا، بعد ظهور مرض "غير مبرر" على أحد المشاركين.

وقالت المجموعة في بيان: "لقد أوقفنا مؤقتا التلقيح الإضافي في جميع تجاربنا السريرية على لقاح تجريبي مضادّ لكورونا، بما في ذلك كامل تجربة المرحلة الثالثة، وذلك بسبب مرض غير مبرّر أصيب به أحد المشاركين في الدراسة".

وأوضحت "جونسون آند جونسون" أنّه يموجب قرار تعليق التجارب السريرية تم إغلاق نظام للتسجيل عبر الإنترنت استحدثته في نهاية أيلول/سبتمبر لجمع 60 ألف متطوّع للمشاركة في المرحلة الثالثة والنهائية من التجارب السريرية، كما دعيت اللجنة المستقلّة لسلامة المرضى للانعقاد للتحقيق في هذا التطوّر.


ولفتت المجموعة في بيانها إلى أن حصول أحداث غير مرغوب بها خطرة هو "أمر متوقع في أي دراسة سريرية، ولا سيما في الدراسات الكبيرة".


وتنصّ بروتوكولات "جونسون أند جونسون" على أنّه عند حصول أيّ حدث ضارّ خطير خلال إجراء دراسة ما، يتمّ تعليق الدراسة لتبيان ما إذا كان هذا الحدث مرتبطاً بالعقار الجاري تقييمه وتحديد ما إذا كان بالإمكان استئناف الدراسة.

وكانت دراسة نُشرت الاثنين، قالت إن تركيبة من دواءين مضادين للفيروسات تستُخدم لعلاج فيروس (إتش.آي.في) المسبب لمرض الإيدز، تعثرت وأثبتت عدم جدواها في علاج المصابين بمرض كوفيد-19 الذين تم نقلهم إلى المستشفى، لتؤكد بذلك نتائج تجربة عشوائية واسعة النطاق أجريت على العقار.

إلى ذلك، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الثلاثاء، إن لقاحا ضد كوفيد-19 ربما يكون جاهزا بحلول نهاية العام.


وأضاف في ختام اجتماع استمر يومين للمجلس التنفيذي للمنظمة حول الجائحة: "سنحتاج إلى لقاحات، وثمة أمل بأن يكون لدينا لقاح في نهاية هذا العام، ثمة أمل".

وهناك تسعة لقاحات تجريبية لدى مبادرة كوفاكس، التي تقودها منظمة الصحة العالمية، وتهدف إلى توزيع ملياري جرعة لقاح واقية من كوفيد-19 بحلول نهاية 2021.

وتخوض مجموعة واسعة من الدول، بينها روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين، سباقا عالميا لتطوير لقاحات فعالة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

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