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يضم وزراء .. مصادر تكشف موعد وصول وفد اقتصادي من الإمارات إلى إسرائيل

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
يضم وزراء .. مصادر تكشف موعد وصول وفد اقتصادي من الإمارات إلى إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

كشفت مصادر إسرائيلية أن الوفد الإماراتي، سيصل إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، وسيضم وزيري المالية والاقتصاد ومسؤولين حكوميين آخرين.

كذلك قالت مصادر لهيئة البث الإسرائيلي، إن مدير عام وزارة الخارجية آلون أوشفيز سيترأس الوفد الإسرائيلي، الذي سيتوجه قريبا إلى الإمارات، لمتابعة المحادثات حول تطبيق بنود اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين.

وكانت قد وصلت إلى ميناء حيفا صباح أمس الاثنين أول سفينة شحن ‎إماراتية MSC Prais مباشرة من ميناء ‎جبل علي في ‎دبي، وسيتم فتح خط بحري أسبوعي بين البلدين.

وأبحرت سفينة الحاويات MSC Prais على خط يربط الهند والإمارات مع ميناء حيفا، ومن ثم إلى موانئ الشاطئ الشرقي من الولايات المتحدة.

المصدر: "هيئة البث الإسرائيلي"

#الامارات #اسرائيل #تطبيع

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