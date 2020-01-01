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الاحتلال يجرّف أراضي زراعية شرق خانيونس

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT



خانيونس / سما /

جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أراضي زراعية شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر اعلاميه ، بأن عدة آليات وجرافات عسكرية إسرائيلية توغلت وسط إطلاق نار وتحليق مكثف لطائرات الاستطلاع شرق بلدة عبسان الجديدة، قبل أن تقوم بتجريف وإتلاف عشرات الدونمات الزراعية المزروعة بمحاصيل الكوسا والباذنجان والبقدونس.

وتتوغل قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى داخل أراضي المواطنين القريية من السياج العنصري الفاصل شرق القطاع، وتقوم بعمليات تمشيط وتجريف وتخريب وتمنع المواطنين من ري وجني محاصيلهم.

#الاحتلال #خانيونس

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