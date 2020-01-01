الوزير الشيخ يطلع السفير الروسي والقنصل الفرنسي على آخر التطورات

رام الله / سما /

أطلع عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، اليوم الثلاثاء، السفير الروسي لدى دولة فلسطين غوتشا بواتشيدزه، والقنصل العام الفرنسي في القدس رينيه تروكاز بحضور المستشار السياسي للقنصل الفرنسي رافائيل داوزيند، على آخر التطورات السياسية، خلال لقاءين منفصلين أجراهما اليوم الثلاثاء، بمكتبه بمدينة رام الله.

وأشار الوزير الشيخ خلال اللقاءين إلى ممارسات إسرائيل على الأرض، والمتمثلة بالتهديد المستمر بتنفيذ خطة الضم والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية لصالح بناء وتوسيع المستوطنات، ضاربةً بعرض الحائط كل المواثيق الدولية وحقوق الانسان.