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مجدلاني يكشف آخر مستجدات الدفعة الثالثة من شيكات الشؤون الاجتماعية

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني يكشف آخر مستجدات الدفعة الثالثة من شيكات الشؤون الاجتماعية



غزة / سما

تحدث أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن آخر مستجدات صرف الدفعة الثالثة من شيكات الشؤون الاجتماعية لعام 2020، للأسر الفقيرة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال مجدلاني في تصريحات إذاعية تابعتها وكالة سما الإخبارية إن الأمر من الناحية الفنية جاهز تماما، لكن لدى الحكومة إشكالية مالية كبيرة؛ بسبب الوضع المالي الصعب الذي تمر به.

وأوضح أن المبلغ الإجمالي لشيكات الشؤون 128 مليون شيكل، مبينا أن الحكومة تتحمل 62 مليون والباقي الأكبر من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى 3 مليون من البنك الدولي.

وذكر مجدلاني أن هناك جهودًا تُبذل منذ نهاية الشهر الماضي مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي؛ من أجل تحمل القسط الأكبر من الدفعة الثالثة؛ "لأن ظرفنا المالي في الحكومة لا يسمح بتحمل هذا المبلغ". 

وأضاف وزير التنمية الاجتماعية : "نتأمل أن نصل إلى نتيجة؛ حتى نتمكن من دفع الدفعة الثالثة قبل نهاية هذا الشهر (..) قطعنا شوطا معهم في الحوار ونتأمل أن نصل إلى نتيجة قريبة".

#احمد مجدلاني #شيكات الشؤون الاجتماعية #شيكات الشؤون #وزير التمنية #غزة #قطاع غزة

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