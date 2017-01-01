  1. الرئيسية
  2. الرياضة

وفاة والد توتي متأثرا بفيروس كورونا

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة والد توتي متأثرا بفيروس كورونا



وكالات / سما /

أعلن نادي روما الإيطالي لكرة القدم، أمس الاثنين، وفاة إنزو توتي، والد أسطورة الفريق، فرانشيسكو توتي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال نادي العاصمة الإيطالية، عبر موقعه الإلكتروني، إن إنزو توتي البالغ من العمر 76 عاما، دخل غرفة العناية المركزة في مستشفى سبالانزاني في روما، قبل رحيله عن الدنيا.

وأضاف روما أن "والد أسطورة الفريق تأثر بشدة بفيروس كورونا، بسبب إصابته بنوبة قلبية قبل عدة أيام".

وأكمل: "نادي روما يقدم خالص تعازيه إلى زوجته فيوريلا وأبنائه فرانشيسكو وريكاردو وكل عائلته.. قلوبنا معكم في هذا الوقت الحزين".

تجدر الإشارة إلى أن فرانشيسكو توتي (44 عاما)، المشهور بلقب "ملك روما"، أعلن اعتزاله كرة القدم في العام 2017، وذلك بعد مسيرة حافلة مع نادي روما دامت 25 عاما.

#فيروس كورونا #فرانشيسكو توتي #روما

الأكثر قراءة اليوم

"اندبندنت عربية": لهذه الاسباب.. تلتزم القيادة الفلسطينية "الصمت الحديدي"تجاه تصريحات بندر بن سلطان

شاهد.. من نشر مقطع فيديو هيا الشعيبي الخادش الإباحي ؟

شاهد.. نبيل عمرو: الانتخابات التي تحدث عنها صالح العاروري عبارة عن "تعيين"..!

للمرة الأُولى.. الطيبي يعلن دعمه العلني لرئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو

قناة مصرية تحذف مقطعا لفنان غنى لفلسطين (شاهد)

قيادي بفتح: السلطة الفلسطينية على أبواب "فكفكة" بعض القضايا المالية ولن تزيد عن أسبوعين

قال سابقاً “لو لم تكن لأوجدناها”.. يديعوت: لهذه الأسباب سيعيد بايدن بناء أمريكا ويعزز أمن إسرائيل بالمنطقة

الأخبار الرئيسية

شيكات الشؤون الاجتماعية

مجدلاني يكشف آخر مستجدات الدفعة الثالثة من شيكات الشؤون الاجتماعية

الصحة في غزة: تسجيل 73 اصابة جديدة بفيروس كورونا و تعافي 37 حالة

مفوض الاونروا : الوضع في غزة خطير وهناك من يبحث عن الطعام في القمامة

غزّة أمام ساعات حاسمة و إضراب الاسير الأخرس قد يفجّر التهدئة

هنية: لم يبقَ لعباس شيئا يراهن عليه بعد فشل اوسلو وهذا ما قاله عن دحلان ..