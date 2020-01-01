شاهد.. نجم المنتخب الوطني ينتقل إلى بيراميدز

القاهرة / سما /

أعلن المهاجم الفلسطيني محمود وادي رحيله عن المصري البورسعيدي واقترابه من الانتقال إلى صفوف فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

وقال وادي، في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون سبورت" بعد مباراة الاتحاد السكندري: "سعيد على كل يوم قضيته في المصري الذي كان له فضل كبير عليّ".

وأضاف: "كان هناك دعم كبير من الجماهير وسعيد لأنني كنت لاعبا في المصري، وبالتأكيد حزين لرحيلي بعد قضاء عامين في الفريق والقرار كان صعبا للغاية".

وأكمل وادي: "هذه هي كرة القدم والمستقبل والطموح الذي أبحث عنه، انتقالي إلى فريق كبير بحجم بيراميدز يمثل ضغطا كبيرا علي لتقديم أفضل ما لدي".

وأتم صاحب الـ25 عاما قائلا: "إذا تمت صفقة انتقالي إلى بيراميدز سأحاول تحقيق إنجازات جماعية وشخصية مع النادي".