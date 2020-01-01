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سكولز : هالاند قد يصل لمستوى ميسي ورونالدو

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
سكولز : هالاند قد يصل لمستوى ميسي ورونالدو



وكالات / سما /

صرح بول سكولز أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي بأن النرويجي إيرلينج هالاند هداف ونجم بوروسيا دورتموند الألماني قد يصل في يوم من الأيام لمستوى الثنائي كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي.

ويتألق النجم النرويجي صاحب 20 عاماً فقط مع فريقه الحالي بوروسيا دورتموند، بتسجيله 17 هدفاً في 14 مباراة فقط مع الفريق الألماني.

وعلى المستوى الدولي، نجح هالاند في فترة التوقف الدولي الحالية في تسجيل أول هاتريك له أمام رومانيا بدوري الأمم الأوروبية، ليؤكد بأنه مهاجم من طرازٍ رفيع.

وتحدث سكولز حسب قناة اليوتيوب “ستاديوم أسترو” قائلاً “أعتقد بأن إيرلينج هالاند لاعب مثير للاهتمام، وأعتقد أيضاً بأنه قد يصل لمستوى ميسي ورونالدو بالنظر إلى ما يقدمه في الوقت الحالي”.

وأضاف “لهذا السبب لم أشعر أبداً بأن سانشو كان اللاعب المناسب لمانشستر يونايتد في تلك الفترة لأن النادي بالفعل يمتلك ثلاثة لاعبين يشبهون تماماً سانشو”.

وتابع “لم أشعر بخيبة أمل بعد فشل صفقة سانشو، نعم إنه لاعب مميز، ولكن النادي لا يحتاج إليه، هو بحاجة أكثر للاعب مثل هالاند”.

#إيرلينج هالاند #ميسي #كريستيانو رونالدو

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