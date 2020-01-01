ديست : لم أصدق بأنني أصبحت لاعباً في برشلونة

وكالات / سما /

صرح الأمريكي سيرجينو ديست ظهير أيمن فريق برشلونة الإسباني الجديد بأنه لم يصدق في بداية الأمور مسألة انتقاله بشكلٍ رسمي للبرسا.

وتعاقد نادي برشلونة رسمياً مع الظهير الأمريكي الشاب ديست ابن 19 عاماً خلال سوق الانتقالات الصيفية، قادماً من أياكس الهولندي بمبلغ 21 مليون يورو.

وشارك الشاب الأمريكي لأول مرة مع فريق برشلونة كبديل في مباراة البلاوجرانا أمام إشبيلية التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتحدث ديست حسب موقع “جول” بنسخته العالمية قائلاً “في أول يومين لي مع برشلونة لم أكن أدرك مسألة أنني أصبحت لاعباً هناك، ولكن عندما كنت أنظر إلى الوراء، أقول هذا رائع، أنا فعلاً أصبحت لاعباً في برشلونة، لقد حدثت الأمور بسرعة”.

وأضاف “إنها لحظة عاطفية بالنسبة لي، فأنا أدرك بأنني أصبحت لاعباً في برشلونة من خلال الصور ومقاطع الفيديو لي بقميص الفريق”.

وتابع “لا أشعر بالضغط بالطريقة السيئة، ولكن أشعر بها بالطريقة الإيجابية، لذا فهذا يعتبر شيئاً جيداً بالنسبة لي”.

وأردف “أشعر بالفخر كوني أصبحت أول لاعب أمريكي يشارك مع برشلونة، وأريد الآن أن أصنع شيئاً رائعاً مع هذا النادي”.