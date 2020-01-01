اعتماد مجلس إدارة جديد لشباب خانيونس

غزة / سما /

كشف نادي شباب خانيونس, عن أعضاء مجلس الإدارة الجديدة للنادي, استعدادا للموسم الكروي القادم بقطاع غزة 2020-2021.

وأكد النادي خلال اجتماعه الأخير, اعتماد مجلس الإدارة الجديد المكون من 8 أعضاء, وهم: عيسى صباح, وحسين أبو شمالة, وخالد صقر, وصالح حمدان, وعصام جودة, وإيهاب بدير, وحسن أبو عبيدة, ونصر عوض.

ويعتبر نادي شباب خانيونس من الأندية التوافقية في قطاع غزة منذ سنوات طويلة, ويتم اعتماد مجلس الإدارة بالاتفاق بين حركتي "حماس" و"فتح".

يشار إلى أن شباب خانيونس من أندية الصفوة في البطولات الغزية, كونه يملك فريقا قويا في كرة القدم, وآخر مميز بكرة الطاولة.