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نجم الأهلي السعودي قريب من الليغا

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نجم الأهلي السعودي قريب من الليغا



القاهرة / سما /

فجّر حفيظ البلايلي، والد يوسف البلايلي نجم منتخب الجزائر وفريق الأهلي السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل، بالتأكيد على أن نجله تلقى عرضا من أحد أندية الدوري الإسباني للانتقال إليه خلال الفترة المقبلة.

وقال حفيظ البلايلي، الذي يتولى أيضا إدارة شؤون اللاعب، في تصريحات لقناة "الهداف" الجزائرية، إن فريق خيتافي الإسباني يتطلع للتعاقد مع نجله يوسف في أقرب وقت.

وأوضح أن نادي نابولي الإيطالي حاول أيضا ضم نجله خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة, لكن المفاوضات لم يكتب لها النجاح.

وكانت عدة تقارير قد أكدت خلال الفترة الأخيرة أن البلايلي حصل على تصريح من "الفيفا" من أجل فسخ عقده مع الأهلي السعودي, بداعي عدم حصوله على راتبه خلال الشهور الماضية.

وأشارت إلى أن اللاعب سيكون حرا خلال الفترة المقبلة, عقب استلامه أوراقه رسميا من الأهلي, وبالتالي من حقه الانتقال لأي فريق مجانا.

#يوسف البلايلي #الأهلي السعودي #المنتخب الجزائري #الليغا

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