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الأوقاف تعيد افتتاح مساجد أغلقتها بوسط وجنوب القطاع

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف تعيد افتتاح مساجد أغلقتها بوسط وجنوب القطاع



غزة / سما /

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن إعادة افتتاح المساجد التي أغلقتها الأسبوع الماضي في محافظات رفح وخان يونس والوسطى بسبب عدم التزام المواطنين في بعض المساجد، وظهور حالات إصابة في مساجد أخرى.

وقالت الوزارة اليوم الثلاثاء، إن قرار إعادة افتتاح هذه المساجد جاء بعد تعهدات المصلين في المساجد غير الملتزمة بالالتزام بالإجراءات الوقائية، وظهور نتائج الاستقصاء الوبائي في المساجد التي ظهرت فيها حالات إصابة.

وأكدت عزمها الاستمرار في متابعة التزام كافة المساجد بالإجراءات الوقائية المتعلقة بمواجهة وباء كورونا، ولن تتساهل في هذا الأمر مطلقًا.

ودعت الوزارة المصلين إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، من لبس الكمامة والتباعد وإحضار سجادات الصلاة الخاصة وغيرها، حفاظًا على سلامتهم وسلامة المجتمع من تفشي الوباء.

وأشارت إلى أن مدى التزام رواد المساجد بالإجراءات الوقائية هو الضامن للاستمرار في فتح المساجد.

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