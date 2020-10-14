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الخارجية: رحلة جديدة لتأمين التحاق الطلبة القدامى بدراستهم في الجامعات المصرية

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: رحلة جديدة لتأمين التحاق الطلبة القدامى بدراستهم في الجامعات المصرية



رام الله / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة "تسيير رحلة جديدة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة؛ لاستكمال تأمين سفر الطلبة القدامى الدارسين في الجامعات المصرية للالتحاق بدراستهم".

ونوهت الخارجية في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة أن يتأكدوا من أن اقاماتهم سارية المفعول، وأنهم يستطيعون دخول الأراضي المصرية.

وأشارت إلى السماح للطلبة الجدد الذين يملكون شهادة طالب وافد الأصلية، وليس صورة عنها، الحجز على متن هذه الرحلة، وذلك يوم غدٍ الأربعاء الموافق 14/10/2020، وهي مفتوحة للحجز بدءا من الآن.

وطلب الفريق المختص في الوزارة من جميع الطلبة القدمي والجدد، والذين ينطبق عليهم ما ذكر أعلاه، المباشرة بالحجز على متن تلك الرحلة، مؤكدا ان الطالب الذي يحجز على متن هذه الرحلة هو الذي يتحمل مسؤولية دخوله الى الأراضي المصرية، وفي حال تعذر ذلك لنقص في أوراقه الثبوتية يخسر تذكرة السفر.

ودعت جميع الطلبة الذين يحجزون بالفعل ويشترون التذاكر على متن هذه الرحلة التوجه فورا لإجراء فحص الكورونا في مراكز وزارة الصحة المعتمدة، وعليهم أيضا التواجد في الاستراحة في اريحا يوم غد في تمام الساعة العاشرة صباحا مع تذاكرهم، ونتائج فحص الكورونا، وأوراقهم الثبوتية.

#الجامعات المصرية #وزارة الخارجية

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