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مستوطنون يستكملون تسييج أراضي وينصبون "كرفانات" إضافية شرق بيت لحم

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

أكمل مستوطنون، اليوم الثلاثاء، تسييج أراض استولوا عليها سابقا في قرية كيسان شرق بيت لحم، ونصبوا فيها بيوتا متنقلة "كرفانات" إضافية.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، بأن مجموعة من مستوطني "آيبي هناحل"، المقامة على أراضي المواطنين، قاموا بتسييج عشرات الدونمات، استولوا عليها خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، وتقع جنوب غرب القرية، إضافة الى نصب أربعة بيوت متنقلة "كرفانات" ليصبح العدد الإجمالي ثمانية.

وأشار بريجية الى ان المستوطنين شقوا عقب الاستيلاء على الأرض طريقا استيطانيا، وجهزوا بنية تحتية، بهدف توسيع حدود المستوطنة المذكورة.

وأوضح أن ما قام به المستوطنون، يمكن ان يكون بداية لنهب وسلب مساحات أخرى لإقامة بؤرة استيطانية، علما ان منطقة شرق بيت لحم تتعرض منذ فترة لهجمة استيطانية، وحسب القرارات الصادرة عن الاحتلال، فقد تم الاستيلاء على حوالي ألف دونم 

#مستوطنون #كرفانات #بيت لحم

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