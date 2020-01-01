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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام)، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 10 وفيات و395 إصابة جديدة بـ "كورونا" في فلسطين، والصحة العالمية تحذر من استخدام مناعة القطيع.

كما ركزت الصحف، على اعتداء المستوطنين على مزارعين وتحطيم عشرات الأشجار، واعتقال جيش الاحتلال 15 مواطنا من أنحاء متفرقة في الضفة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

- مستوطنون يعتدون على مزارعين ويحطمون عشرات الأشجار والجيش يعتقل 15 مواطنا بالضفة

- الأسير ماهر الأخرس يؤكد مواصلة إضرابه المفتوح بعد رفض "العليا الاسرائيلية" الإفراج الفوري عنه

- 10 وفيات و395 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

- الحكومة الأردنية تؤدي اليمين الدستورية أمام الملك

- مجلس الوزراء يوعز بوضع آليات عاجلة لوقف الزحف العمراني غير القانوني على الأراضي الزراعية

- الصحة العالمية تحذر من استخدام مناعة القطيع

"الحياة الجديدة": 

 -  الرئيس يهاتف رئيس الوزراء الأردني مهنئا إياه بتشكيل الحكومة الجديدة

 - اشتية يهنئ الخصاونة بتشكيل الحكومة الأردنية ويؤكد استمرار التعاون في مختلف الملفات

 - اشتية: لدينا إرادة جادة لإجراء الانتخابات وهي استحقاق وطني وليس هناك شريك سياسي في اسرائيل ولم نحظ يوما بفرصة ترتقي لحقوق شعبنا والسلطة ستبقى وفية لعائلات الأسرى والشهداء

- تقرير اسرائيلي: 90% من مستخدمي الشبكات الاجتماعية بالعربية ضد التطبيع

- تويتر يواصل وسم تغريدات ترامب بإشارة "ضارة أو مضللة"

- 10 وفيات و395 اصابة جديدة بفيروس كورونا

- خبير اسرائيلي: مسيرة الحماقة في المستوطنات مستمرة والثمن سيكون باهظا

"الأيام":

- الرئيس يهاتف الخصاونة مهنئا

- المستوطنون يصعدون حربهم ضد الزيتون والاحتلال يغلق مداخل قرى وطرقا زراعية

- الخليل: مستوطنون يثبتون حجرا منقوشا عليه الشمعدان في البلدة القديمة

- اشتية: الفيروس أصبح على مداخل البيوت والحكومة تعمل بكل ما تستطيع لمواجهته

- "الوباء" تسجيل 10 وفيات و395 اصابة جديدة واجراءات جديدة في جنين ومخيمها لمدة 3 أيام

- المصادقة على بناء 500 وحدة سكنية في مستوطنة "تسور هداسا"

- لقاء قريب بين "الصديقين" نتنياهو وبن زايد.. وفد اماراتي أميركي يزور اسرائيل خلال أيام

- "الصحة العالمية": مناعة القطيع ضد "كورونا" فكرة غير أخلاقية وخاطئة

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام)، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 10 وفيات و395 إصابة جديدة بـ "كورونا" في فلسطين، والصحة العالمية تحذر من استخدام مناعة القطيع.

كما ركزت الصحف، على اعتداء المستوطنين على مزارعين وتحطيم عشرات الأشجار، واعتقال جيش الاحتلال 15 مواطنا من أنحاء متفرقة في الضفة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

- مستوطنون يعتدون على مزارعين ويحطمون عشرات الأشجار والجيش يعتقل 15 مواطنا بالضفة

- الأسير ماهر الأخرس يؤكد مواصلة إضرابه المفتوح بعد رفض "العليا الاسرائيلية" الإفراج الفوري عنه

- 10 وفيات و395 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

- الحكومة الأردنية تؤدي اليمين الدستورية أمام الملك

- مجلس الوزراء يوعز بوضع آليات عاجلة لوقف الزحف العمراني غير القانوني على الأراضي الزراعية

- الصحة العالمية تحذر من استخدام مناعة القطيع

"الحياة الجديدة": 

 -  الرئيس يهاتف رئيس الوزراء الأردني مهنئا إياه بتشكيل الحكومة الجديدة

 - اشتية يهنئ الخصاونة بتشكيل الحكومة الأردنية ويؤكد استمرار التعاون في مختلف الملفات

 - اشتية: لدينا إرادة جادة لإجراء الانتخابات وهي استحقاق وطني وليس هناك شريك سياسي في اسرائيل ولم نحظ يوما بفرصة ترتقي لحقوق شعبنا والسلطة ستبقى وفية لعائلات الأسرى والشهداء

- تقرير اسرائيلي: 90% من مستخدمي الشبكات الاجتماعية بالعربية ضد التطبيع

- تويتر يواصل وسم تغريدات ترامب بإشارة "ضارة أو مضللة"

- 10 وفيات و395 اصابة جديدة بفيروس كورونا

- خبير اسرائيلي: مسيرة الحماقة في المستوطنات مستمرة والثمن سيكون باهظا

"الأيام":

- الرئيس يهاتف الخصاونة مهنئا

- المستوطنون يصعدون حربهم ضد الزيتون والاحتلال يغلق مداخل قرى وطرقا زراعية

- الخليل: مستوطنون يثبتون حجرا منقوشا عليه الشمعدان في البلدة القديمة

- اشتية: الفيروس أصبح على مداخل البيوت والحكومة تعمل بكل ما تستطيع لمواجهته

- "الوباء" تسجيل 10 وفيات و395 اصابة جديدة واجراءات جديدة في جنين ومخيمها لمدة 3 أيام

- المصادقة على بناء 500 وحدة سكنية في مستوطنة "تسور هداسا"

- لقاء قريب بين "الصديقين" نتنياهو وبن زايد.. وفد اماراتي أميركي يزور اسرائيل خلال أيام

- "الصحة العالمية": مناعة القطيع ضد "كورونا" فكرة غير أخلاقية وخاطئة

#الصحف الفلسطينية

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