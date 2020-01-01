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الصحة : خلال أيام سيتم الإعلان عن توفير تطعيم الإنفلونزا

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : خلال أيام سيتم الإعلان عن توفير تطعيم الإنفلونزا



رام الله / سما /

قال مدير عام الخدمات الصحية المساندة في وزارة الصحة أسامة النجار إنه سيتم الإعلان خلال الأيام القليلة القادمة عن توفير طعم الانفلونزا لتصبح في متناول الجميع للتخفيف من حدة الإصابة بالانفلونزا الموسمية.

وأضاف النجار في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الثلاثاء، أن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعا في عدد الإصابات بالانفلونزا الموسمية، التي قد تضعف المناعة لدى الشخص المصاب وتعزز إصابته بفايروس كورونا، مشيرا إلى أن أعراض الفايروسين تختلف بنسبة قليلة.

وفيما يتعلق بفحص كورونا في المختبرات الخاصة أعلن أن وزارة الصحة وضعت تعليمات فنية وصحية لإجراء الفحص وبتسعيرة موحدة وقيمتها 150 شيكلاً.

وشدد النجار على ـن الوقاية من فيروس كورونا هي مسؤولية فردية وجماعية، مشيرا إلى أن قدرة القطاع الصحي على استيعاب عدد كبير من المصابين محدودة، وهناك خشية من عدم القدرة على استيعاب المرضى إذا اجتمعت إصابات كورونا والانفلونزا.

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