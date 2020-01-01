مشعل : الاحتلال سيرضخ لمطالب الأخرس ولدى القسام ما يحقق صفقة مشرفة

رام الله / سما /

أشاد رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس خالد مشعل، اليوم الاثنين، بالصمود الأسطوري للأسير ماهر الأخرس الذي يواصل الإضراب لليوم 78 على التوالي..

وأكد مشعل في مكالمة هاتفيةمع زوجة الأخرس، و التي تعتصم بجانبه داخل مشفى كابلا، أن الإرادة الصلبة التي يتمتع بها الأسير ستُجبر الاحتلال الإسرائيلي على الرضوخ وتلبية مطالبه وحقوقه.

وقال مشعل:" أمام صمود وإرادة الأخ الأسير البطل ماهر؛ نرفع رؤسنا عاليًا ونقبل أيادي هذا البطل؛ وهو نموذج من النماذج المشرفة لشعبنا الفلسطيني الذي لن يستسلم أمام جبروت المحتل وإجرامه بحق أسرانا".

وشدد مشعل، على أن المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القسام تقف خلف أسرانا الأبطال في السجون.

ولفت مشعل إلى، أن لدى القسام ما يجعل الاحتلال يستجيب لمطالب الأسرى ضمن صفقة مشرفة بإذن الله.