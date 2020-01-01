الامارات : وسائل إعلام محلية تسلط الضوء على اللقاح الروسي ضد كورونا

ابو ظبي/سما/

اهتمت وسائل إعلام إماراتية ببدء إجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح الروسي "سبوتنيك V" الذي يعتمد على الفيروسات الغدية في الإمارات.

وأوضحت صحيفة "الاتحاد" أن التجارب السريرية التي ستجرى في الإمارات على اللقاح الروسي الذي طوره معهد "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة تأتي "في إطار شراكة بين صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وهو صندوق الثروة السيادية في روسيا، وشركة أوروجلف هيلث للاستثمار".

ولفتت الصحيفة إلى أن دائرة الصحة في أبو ظبي ستتولى "إجراء التجارب تحت إشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وستتولى شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) تطبيق كل البروتوكولات الطبية المعمول بها".

وأشير في هذا السياق إلى أن التجارب السريرية في دولة الإمارات تشكل جزءا من التجارب المتواصلة التي تجري حاليا في روسيا ودول أخرى في العالم على هذا اللقاح (أول الأدوية من هذا النوع التي سجلت رسميا على مستوى العالم).

ونوهت الصحيفة بأن نتائج المراحل الأولى من التجارب السريية على هذا اللقاح، والتي نشرت في المجلة الطبية المشهورة "ذا لانسيت"، أظهرت "مستوى مستقرا على صعيد الاستجابة المناعية الخلطية والخلوية بنسبة 100% بين الأفراد المتطوعين، دون تسجيل أية أعراض جانبية خطيرة. وسيخضع المتطوعون للإشراف الطبي، وذلك وفقا لأعلى المعايير والممارسات الدولية الصارمة، على مدار 90 يوما من تلقي جرعة اللقاح".

ونقلت الصحيفة الإماراتية عن وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي عبد الرحمن بن محمد العويس قوله: "تلتزم دولة الإمارات بدورها العالمي في مكافحة (كوفيد 19)، ونحن سعداء بأن نؤدي دورنا الفعال لإحراز التقدم اللازم على هذا الصعيد، ونرحب بالشراكات المثمرة بين المؤسسات الإماراتية والدولية لتمكين تطوير حلول واعدة لخدمة البشرية".

من جانبه قال الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة في أبو ظبي: "تؤكد استضافة أبوظبي لنسخة جديدة من التجارب السريرية للقاح ضد فيروس (كوفيد 19) على التزام الإمارة المتواصل، بالتعاون مع الأطراف الفاعلة لإيجاد حلول عالمية للتحديات، التي تفرضها هذه الجائحة، وبفضل البنية التحتية عالمية المستوى التي تحتضنها أبوظبي والمنظومة العصرية للبحث والتطوير وروح العمل التطوعي، التي تميز مجتمع أبوظبي، تعد الإمارة موقعا جذابا للقائمين على تعزيز الاكتشافات العلمية".

ومن الجانب الروسي، أكد كيريل ديمترييف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر أن دولة لإمارات أثبتت "أنها إحدى أكثر الدول تقدما في مكافحة فيروس (كوفيد-19)، ويسعدنا بدء التجارب السريرية، وسنعلن في الوقت المناسب عن إجراءات تسجيل المتطوعين".

وأفاد المسؤول الروسي بأن مؤسسته تخطط "في إطار تنفيذ التجارب السريرة على اللقاح، للتوسع في بلدان أخرى خلال الأشهر المقبلة، ونحن سعداء بأن تكون أبوظبي هي أول وجهة نتعاون معها في منطقة الشرق الأوسط".

واختتمت الصحيفة الإماراتية تقريرها بالقول إن نتائج التجارب السريرية التي ستجرى في الإمارات ستدمج "مع نتائج التجارب في روسيا ودول أخرى، والتي يشارك فيها المتطوعون، ومن المقرر نشر النتائج قبل نهاية شهر نوفمبر".

المصدر: الاتحاد