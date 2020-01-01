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هل يفاجئ أمير قطر المنطقة بالهبوط في دمشق؟ بسام ابو شريف

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل يفاجئ أمير قطر المنطقة بالهبوط في دمشق؟ بسام ابو شريف



عندما قاطع كل الأمراء والملوك والرؤساء القمة ، التي عقدت في لبنان حول الوضع الاقتصادي فاجأ الشيخ تميم – شيخ قطر – أو الأمير تميم أمير قطر الجميع بنزوله في لبنان بطائرته لحضور القمة في خطوة أراد منها اعلان رفضه لمقاطعة لبنان أو محاصرته ، وقطر حددت موقفا من التطبيع مفاده أن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتصلة بفلسطين ، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ، وانسحاب اسرائيل من الأراضي العربية المحتلة ، هو أساس السلام وليس المطروح معادلة السلام مقابل السلام ، وهيمنة اسرائيل على المنطقة ، ولقطر موقف من الحرب على اليمن يرفض العدوان على اليمن .

كانت مفاجأة الأمير تميم في 20 كانون الثاني من العام 2019 ، والآن وبعد مضي الوقت الطويل على سياسات خاطئة اتخذتها قطر بشأن الصراعات ، والتعارضات القائمة في أكثر من بلد عربي نرى أن الأمير تميم مطالب بالقيام بمفاجآت سريعة ، ونرى أنه اذا قام بذلك فسوف يخلق أمرا واقعا جديدا يشكل أفضل دفاع عن قطر ، والمنطقة في وجه موجة التطبيع التي تشكل العمود الفقري لمخطط واشنطن والصهاينة للهيمنة على المنطقة وثرواتها .
تسجيلا للحقائق نقول ، ان الانقلاب على الاخوان المسلمين ، ومشروع هيمنتهم وحكمهم للمنطقة هو انقلاب اميركي ، وقد سارعت واشنطن للتنفيذ مباشرة بعد أن حصلت على موافقة الوهابيين على كل شروطها بمافيها التطبيع مع اسرائيل ، وتسهيل سيطرة اسرائيل على المنطقة عبر حلف عسكري شرق أوسطي تحت حجة التصدي لايران ، ولاشك أن أمير قطر يعلم هذا ، ويعلم أكثر من هذا ، وبسبب رغبة واشنطن في المحافظة على مصالحها مع قطر أبقت للأمير تميم هامش مناورة يخدم مصالحها ، ومصالح اسرائيل أيضا ، وهو : استنزاف سوريا ، ومحاصرتها ، وتجويع شعبها عبر امداد تركيا للارهابيين الذين ينتمون شكلا للاخوان المسلمين ، لكنهم أصبحوا يدافعون عن مصالح مالية ضخمة بعد أن تآكلوا بفعل الفساد ، وبدأت تركيا تعتمد مباشرة على من تجبرهم ، أو تغريهم بالعمل معها كمرتزقة عبر هيمنتها على مخيمات للاجئين ، وعلى كل من لجأ الى ادلب .
يستطيع الأمير تميم أن يهبط بطائرته في دمشق ، ويعلن وقف النصرة ، ومن انضوى تحت لوائها ، وتحت أي مسمى ، وأن يعلن أن قطر لن تشارك في حصار الشعب السوري  وتجويعه ، وأن يعلن دعم وتأييد قطر لوحدة أراضي سوريا واستقلالها ، وسيادتها على أرضها وثرواتها وأن يضم صوته لصوت سوريا برحيل القوات الأجنبية المحتلة لأجزاء من الأرض السورية ، والتي تسيطر على ثرواتها النفطية والمائية ، لنتصور سويا ماذا سيخلق مثل هذا الموقف من أمر واقع جديد ؟ وبامكان أمير قطر أن يكمل رحلته الى بيروت ، ويعلن عن دعم بلاده لمشاريع اعادة الاعمار ، وتزويد لبنان بالوقود ، واستعدادها لبناء شبكة كهرباء جديدة ، ومصنعا لتدوير النفايات كمساهمة قطرية في حل أزمة لبنان التي خلقتها اميركا وحلفاؤها .
لقد أعلن اردوغان أمس أن جيش تركيا لن يبقى في سوريا للأبد ، ونحن نقول ان جيش تركيا لايمكن أن يبقى في سوريا للأبد ، فقد أعلن بشار الأسد موقفا حازما نحن نعلم أنه جدي ، وانه لو لم يكن جادا لما أعلنه بشار الأسد ، فقد قال : ان أمام تركيا فرصة أخيرة لحل المعضلة “الانسحاب ” ، وأكد أن حل المعضلة سيتم بالمقاومة الشعبية المسلحة .
وهذه فرصة للأمير تميم ، فتركيا تعلم أن عليها الوفاء بتعهدات سوشي ، وسوف تأتي مفاجأته المقترحة ، وتحركه متناغمين مع هذا الاعلان من قبل اردوغان المنهمك في شرق المتوسط وأذربيجان ، ويواجه مشكلة كبيرة مع اوروبا .
لاشك أن مبادرة كهذه من قبل الأمير تميم سوف تساعد اردوغان على الخروج من سوريا بماء الوجه قبل أن يضطر للقيام بهذا دون ماء وجه ، وسوف تشعر قطر أن حلف التطبيع لم يحاصرها اذا ما انفتحت علاقات قطر على سوريا ولبنان ، وستشعر قطر بأن هنالك حائطا قويا يساندها في وجه المطبعين ، الذين ستستغل اسرائيل سذاجتهم أو عمالتهم لتحول المضائق الى مواقع عسكرية اسرائيلية ، وتحول سوقطرة والبريم الى قواعد عسكرية وتجسسية ضد ايران ، وهذا سيضع كل الخليج في مواجهة مع ايران ، التي نادت وتنادي باستقرار وأمن مياه الخليج من خلال الدول الواقعة على شواطئ الخليج ، وليس اميركا واسرائيل .
كاتب وسياسي فلسطيني

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