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عالم يتحدث عما "يخافه" فيروس كورونا

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عالم يتحدث عما "يخافه" فيروس كورونا



وكالات

تحدث ألكسندر شيستوبالوف، دكتور في العلوم البيولوجية، رئيس مختبر النمذجة التجريبية والتسبب في الأمراض المعدية في مركز الأبحاث الفيدرالي، في مقابلة مع "كومسومولسكايا برافدا" حول عدم قدرة فيروس كورونا على تحمل درجات حرارة عالية.

وقال: "وفقًا للعلماء، في البيئة الخارجية، تصبح فيروسات كورونا غير نشطة على الأسطح عند 33 درجة مئوية خلال 16 ساعة، عند 56 درجة مئوية خلال عشر دقائق. أي أنه كلما زادت درجة الحرارة، زادت سرعة التخلص من العدوى".

ولفت الانتباه إلى حقيقة أن درجات حرارة الغرفة المعتادة - على سبيل المثال، في المكاتب، تختلف عن هذه المؤشرات. لذلك فإن معالجة الغرف والأثاث بمطهر قد لا تفيد.

وخلص إلى القول: "على الأقل يمكنك التخلص من البكتيريا الأخرى التي تتراكم هناك. ولكن السؤال هو ما إذا كان هذا سيساعد في الحماية من فيروس كورونا أم لا".

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