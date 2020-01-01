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قناة مصرية تحذف مقطعا لفنان غنى لفلسطين (شاهد)

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 08:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة مصرية تحذف مقطعا لفنان غنى لفلسطين (شاهد)



القاهرة / وكالات /

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للفنان المصري أحمد السقا، يردد فيه أغنية لفلسطين، وقالوا إن قناة "DMC"  قامت بحذفه.

وجاء المقطع في دعاية لأولى حلقات برنامج السيرة، الذي تقدمه الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، وغنى فيه السقا أغنية قال إن جده كان يحب أن يغنيها له وهو صغير.

وأثار حذف المقطع استياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه تزامن مع حذف موقع "شاهد نت" التابع لقناة "أم بي سي" السعودية، مسلسل التغريبة الفلسطينية، الذي يوثق أحداث النكبة والنكسة، وجرائم الاحتلال، وتهجير الشعب الفلسطيني.

 

   

#فلسطين #احمد السقا #اغنية #وفاء الكيلاني

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