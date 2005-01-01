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فيديو: ترامب يزعم أنه محصن من كورونا ويريد تقبيل النساء الجميلات

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: ترامب يزعم أنه محصن من كورونا ويريد تقبيل النساء الجميلات



وكالات

زعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الاثنين أنه "(محصن) من فيروس كورونا المستجد، بعد إعلان طبيب البيت الأبيض سلبية نتائج المرشح الجمهوري للانتخابات".

وقال ترامب في تجمع انتخابي له بولاية فلوريدا الأمريكية ووسط حشد من مناصريه، ""أشعر بالقوة.. سأقبل كل الحاضرين.. سأقبل الرجال والنساء الجميلات.. سأعطيك فقط قبلة كبيرة".

وأضاف الرئيس الأمريكي،"يقولون لي أنك محصن.. لا أعرف إلى كم من الوقت.. البعض يقول مدى الحياة.. وآخرين يؤكدون لمدة أربعة أشهر فقط"، وفقا لموقع صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن رضاه التام عن جهود إدارته في مكافحة فيروس كورونا المستجد، كما انتقد الديمقراطيين لتبنيهم عمليات إغلاق الولايات كإجراء لوقف انتشار الفيروس.

وشدد ترامب، "لا يوجد بلد في العالم تمكن من التعافي من تبعات فيروس كورونا اقتصاديا وفي مجالات أخرى مثل أمريكا".

وأبان المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، "أن عمليات الإغلاق تلحق ضررا هائلا بهذه الولايات التي يديرها الديمقراطيون" .

وأكد ترامب أنه سيقدم العلاج الذي تلقاه فى مركز والتر ريد الطبي العسكري لجميع المرضى في أنحاء البلاد، قائلا، "سنوزع كل الأدوية التي أعطوني إياها ونوزعها على المستشفيات، والجميع سيكون لديهم نفس الشيء".

كان طبيب البيت الأبيض أوضح مساء الاثنين، أن نتائج فحوصات الرئيس، تشير إلى أن ترامب ليس معديا.

#ترامب #قبلة #فيروس كورونا

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