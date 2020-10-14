طقس فلسطين : اجواء حارة

غزة/سما/

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية الى حار في بقية المناطق ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج

الأربعاء 2020/10/14: يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق ، و يطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2020/10/15: يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.