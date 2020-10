ترامب يزعم أنه "محصن" من كورونا ويريد تقبيل كل الحاضرين.. فيديو

زعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الاثنين أنه "(محصن) من فيروس كورونا المستجد، بعد إعلان طبيب البيت الأبيض سلبية نتائج المرشح الجمهوري للانتخابات".

وقال ترامب في تجمع انتخابي له بولاية فلوريدا الأمريكية ووسط حشد من مناصريه، ""أشعر بالقوة.. سأقبل كل الحاضرين.. سأقبل الرجال والنساء الجميلات.. سأعطيك فقط قبلة كبيرة".

Trump claims he's now "immune" to the coronavirus, feeling "powerful" and willing to "kiss everyone" in the audience. "I'll kiss the guys and the beautiful women," he said. pic.twitter.com/0brz0Rl8UQ