ترامب: منظمة الصحة العالمية اعترفت للتو بأنني كنت على حق

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تصريحات الدكتور ديفيد نابارو من منظمة الصحة العالمية، الذي دعا دول العالم إلى عدم إغلاق حدودها وتعطيل اقتصاداتها من أجل السيطرة على كورونا.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر": "اعترفت منظمة الصحة العالمية للتو بأنني كنت على حق.. عمليات الإغلاق تقتل البلدان في جميع أنحاء العالم.. لا يمكن أن يكون العلاج أسوأ من المشكلة نفسها".

وأضاف: "افتحوا ولاياتكم أيها الحكام الديمقراطيون.. افتح نيويورك.. معركة طويلة، لكنهم فعلوا الشيء الصحيح في النهاية!".

