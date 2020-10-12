اختيار ممثلة إسرائيلية لدور كليوباترا يثير انتقادات واسعة

فجر اختيار الممثلة الإسرائيلية "غال غادوت" لتجسيد شخصية الملكة المصرية "كليوباترا" في فيلم تاريخي مرتقب جدلا واسعا وانتقادا حادا.

وقوبل خبر اختيار الممثلة بانتقادات واسعة وجدل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ استنكر مصريون اختيار هوليوود لممثلة إسرائيلية تجسد شخصية الملكة المصرية.

ممثلة اسرائيلية شهيرة تؤدي دور الملكة كليوباترا المصرية التي عرفت بامبراطورة الجمال والدهاء! جال جادوت ستجسد شخصية الملكة الشهيرة في فيلم جديد بعد اكتسابها الشهرة العالمية في فلمها "المرأة المعجزة". غردت جادوت: "كليوباترا قصة كنت أرغب في تجسيدها منذ فترة طويلة" pic.twitter.com/13vwYFCgDn

كما أشار بعض المنتقدين إلى أن تلك الممثلة مجندة سابقة في الجيش الإسرائيلي وتوجهاتها مؤيدة للصهيونية.

المجندة السابقة في جيش الاحتلال الصهيوني الاستعماري ستمثل دور كليوباترا. جدير بالذكر انها كانت تحث الصهاينة خلال قصف غزة. https://t.co/NgBCwmcV0B

وبينما انتقد فريق ما وصفوه بـ"تبييض" هوليوود لشخصيات تاريخية، مطالبين بأن تكون الممثلة ذات بشرة داكنة أو قمحية بالنظر إلى أنها ملكة مصرية أفريقية، رد كثيرون في المقابل بأن أصول "كليوباترا" يونانية، ومنوهين بأنه على الرغم من حكمها لمصر، لكن أصولها كانت تعود لليونان.

المجندة السابقة في جيش الاحتلال الصهيوني الاستعماري ستمثل دور كليوباترا. جدير بالذكر انها كانت تحث الصهاينة خلال قصف غزة. https://t.co/NgBCwmcV0B

#هويه_افريقيا #افريقيا_التاريخ_المدفون #مصر الترجمة : ستكون #كليوباترا موضوع ملحمة #هوليوودية أخرى. تلعب دور #كليوباترا غال غادوت #الإسرائيلية . لطالما صنعت هوليوود الممثلات الأمريكيات البيض كملكة #النيل لمرة واحدة ، ألا يجدون ممثلة #أفريقية ؟ يوجد ممثلات كُثر لكن لن يفعلوها https://t.co/3c3DaiTVgz

ارض مصر طمع فيها طوب الارض لدرجة ان الناس متخيلة ان كليوباترا مصرية ومش عارفين انهم سبع كليوباترات والمشهورة فيهم عندنا هى كليوباترا السابعة وهما اللى كانو بيلبسو زى المصريين ويتشبهو بينا ابوها بطلميوس ال12 م اسرة مقدونية مش اسرة مصرية اقسم بالله???? #سوسن_بدر

ولعبت الملكة المصرية "كليوباترا" دورا مهما في تاريخ مصر في القرن الأول قبل الميلاد، إذ كانت آخر من جلس على عرش مصر من أسرة البطالمة الذين يمتد نسبهم إلى بطليموس الأول، أحد قادة جيوش "الإسكندر المقدوني".

وعاصرت "كليوباترا" الكثير من التقلبات السياسية الكبرى، بداية من قدوم السياسي والقائد الروماني "يوليوس قيصر" إلى مصر، وهو من أقامت معه علاقة عاطفية وساعدها في ارتقاء عرش مصر.

وبعد وفاة قيصر واشتعال اقتتال أهلي في الدولة الرومانية، ارتبطت "كليوباترا" بالسياسي والقائد الروماني "مارك أنطونيوس"، وانحازت إليه في مواجهة غريمه "أوكتافيوس".

لكن الهزيمة كانت من نصيب جيوش "كليوباترا" و"مارك أنطونيوس"، ليقضي الأول نحبه في ساحات القتال بينما تموت الأخيرة منتحرة وتتحول مصر إلى ولاية رومانية.