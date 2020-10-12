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اختيار ممثلة إسرائيلية لدور كليوباترا يثير انتقادات واسعة

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 03:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اختيار ممثلة إسرائيلية لدور كليوباترا يثير انتقادات واسعة



وكالات

فجر اختيار الممثلة الإسرائيلية "غال غادوت" لتجسيد شخصية الملكة المصرية "كليوباترا" في فيلم تاريخي مرتقب جدلا واسعا وانتقادا حادا.

وقوبل خبر اختيار الممثلة بانتقادات واسعة وجدل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ استنكر مصريون اختيار هوليوود لممثلة إسرائيلية تجسد شخصية الملكة المصرية.

كما أشار بعض المنتقدين إلى أن تلك الممثلة مجندة سابقة في الجيش الإسرائيلي وتوجهاتها مؤيدة للصهيونية.

وبينما انتقد فريق ما وصفوه بـ"تبييض" هوليوود لشخصيات تاريخية، مطالبين بأن تكون الممثلة ذات بشرة داكنة أو قمحية بالنظر إلى أنها ملكة مصرية أفريقية، رد كثيرون في المقابل بأن أصول "كليوباترا" يونانية، ومنوهين بأنه على الرغم من حكمها لمصر، لكن أصولها كانت تعود لليونان.

 
 

ولعبت الملكة المصرية "كليوباترا" دورا مهما في تاريخ مصر في القرن الأول قبل الميلاد، إذ كانت آخر من جلس على عرش مصر من أسرة البطالمة الذين يمتد نسبهم إلى بطليموس الأول، أحد قادة جيوش "الإسكندر المقدوني".

وعاصرت "كليوباترا" الكثير من التقلبات السياسية الكبرى، بداية من قدوم السياسي والقائد الروماني "يوليوس قيصر" إلى مصر، وهو من أقامت معه علاقة عاطفية وساعدها في ارتقاء عرش مصر.

وبعد وفاة قيصر واشتعال اقتتال أهلي في الدولة الرومانية، ارتبطت "كليوباترا" بالسياسي والقائد الروماني "مارك أنطونيوس"، وانحازت إليه في مواجهة غريمه "أوكتافيوس".

لكن الهزيمة كانت من نصيب جيوش "كليوباترا" و"مارك أنطونيوس"، ليقضي الأول نحبه في ساحات القتال بينما تموت الأخيرة منتحرة وتتحول مصر إلى ولاية رومانية.

 
 
 
 
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