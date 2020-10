اختيار ممثلة إسرائيلية لدور كليوباترا يثير انتقادات واسعة

فجر اختيار الممثلة الإسرائيلية "غال غادوت" لتجسيد شخصية الملكة المصرية "كليوباترا" في فيلم تاريخي مرتقب جدلا واسعا وانتقادا حادا.

وقوبل خبر اختيار الممثلة بانتقادات واسعة وجدل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ استنكر مصريون اختيار هوليوود لممثلة إسرائيلية تجسد شخصية الملكة المصرية.

As you might have heard I teamed up with @PattyJenks and @LKalogridis to bring the story of Cleopatra, Queen of Egypt, to the big screen in a way she’s never been seen before. To tell her story for the first time through women's eyes, both behind and in front of the camera. pic.twitter.com/k5eyTIfzjB