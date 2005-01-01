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ألمانيا تنشر 15 ألف جندي لدعم قيود كورونا

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 02:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا تنشر 15 ألف جندي لدعم قيود كورونا



وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، أنها ستنشر ما يصل إلى 15 ألف جندي لدعم السلطات المدنية التي تواجه صعوبات شديدة في معركتها ضد الأعداد المتزايدة من الإصابات بفيروس كورونا.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية إن نحو 1300 جندي يقدمون المساعدة للإدارة المدنية، وأن الجيش مستعد لنشر ما يصل إلى 15 ألف جندي من أجل هذه المهمة إذا لزم الأمر.

وتلقت الوزارة 1000 طلب من السلطات المحلية من أجل الحصول على دعمها في تنفيذ مهامها.

ونجحت ألمانيا في الحد من انتشار الجائحة بشكل أكبر من الكثير من جيرانها والإبقاء على انخفاض عدد الوفيات، لكن العدد اليومي للإصابات بالفيروس قفز الأسبوع الماضي إلى أكثر من أربعة آلاف، مع تزايد الحالات في المدن الكبرى مثل برلين وفرانكفورت.

وحذرت الحكومة من أن الأوضاع بدأت تخرج عن السيطرة، إذ أن الموظفين المحليين المكلفين بتعقب المخالطين لإصابات مؤكدة عبر الهاتف أصبحوا يعملون فوق طاقتهم بسبب تزايد أعداد الحالات

#ألمانيا #فيروس كورونا #برلين #فرانكفورت #جائحة كورونا

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