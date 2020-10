جو بايدن: الأمريكيون لا يبحثون عن صدقة

قال جو بايدن، المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية إنه سيواصل العمل ليحصل كل مواطن أمريكي على الفرصة التي يبحث عنها.



وكتب على "تويتر"، اليوم الاثنين: "أعرف أن الأمريكيين لا يبحثون عن صدقة. إنهم فقط يريدون الحصول على الفرص العادلة للانطلاق إلى الأمام".

وتابع: "لن أكل حتى يحصل كل أمريكي على الفرصة التي يستحقها".



وأعلن الحزب الديمقراطي الأمريكي، يوم 19 أغسطس/ آب، ترشيح جو بايدن رسميا للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، وأكد بايدن يوم 21 أغسطس، قبوله رسميا ترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب رئيس الولايات المتحدة.

وأضاف بايدن إن الوقت قد حان لإنهاء "موسم الظلام"، متعهدا بتنفيذ استراتيجية وطنية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة.

وحذر المرشح الديمقراطي من أنه في حالة بقاء الرئيس دونالد ترامب في منصبه، فإن إصابات ووفيات كورونا في الولايات المتحدة سيظل مرتفعا، وستغلق الشركات الصغيرة بشكل دائم، وستستمر معاناة العائلات العاملة.

