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جنبلاط يعلن أنه لن يسمي الحريري لرئاسة الحكومة

الإثنين 12 أكتوبر 2020 11:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنبلاط يعلن أنه لن يسمي الحريري لرئاسة الحكومة



بيروت /سما/

أعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، رفضه تسمية رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة في لبنان.

وقال جنبلاط في تصريحات صحافية، إن "الحريري سمّى نفسه لرئاسة الحكومة وليس هناك حاجة لأن نذهب إلى بعبدا (في إشارة إلى الاستشارات النيابية الملزمة)، كاشفا أنه رفض استقبال وفد كتلة المستقبل الموفد من الحريري للبحث في التطورات الحكومية، وقال: "ليس هكذا يعامل وليد جنبلاط".

وسأل جنبلاط: لماذا يريدون إلغائي؟ وقال: "الحريري سلم الدولة اللبنانية في السنوات الثلاث الأخيرة للثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) والتيار الوطني الحر المتمثل بجبران باسيل وهو مشارك في الحكم كما سمير جعجع رئيس حزب القوات".

وشدد جنبلاط على أنه لن يترك الحريري لكنه "يتكلم عن مرارة أدائه".

وكان الحريري أكد أن المبادرة الفرنسية هي الفرصة الأخيرة الباقية للبنان، مشيرا إلى أنه كلف وفدا للتواصل مع جميع الكتل السياسية للمضي قدما بهذه المبادرة.

تصريحات الحريري جاءت إثر زيارته لرئيس الجمهورية ورئيس البرلمان اليوم، قبيل استشارات نيابية ملزمة في الخامس عشر من الشهر الجاري لتسمية رئيس جديد لتشكيل الحكومة.

#وليد جنبلاط #الحزب التقدمي الاشتراكي #لبنان #سعد الحريري #الحكومة اللبنانية

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