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حماس تعقب بعد الاعتداء على الأسيرين أبو الهيجا وسلامة: المقاومة جاهزة للرد على عدوان الاحتلال على الأسرى

الإثنين 12 أكتوبر 2020 11:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعقب بعد الاعتداء على الأسيرين أبو الهيجا وسلامة: المقاومة جاهزة للرد على عدوان الاحتلال على الأسرى



غزة / سما /

 أكدت حركة "حماس" اليوم الإثنين، تعقيباً على اعتداء قوات مصلحة سجون الاحتلال على القياديين جمال أبو الهيجاء وحسن سلامة في سجن إيشل، أن المقاومة جاهزة للرد على اعتداءات الاحتلال على الأسرى.

وحملت حركة "حماس" في بيان صحافي، حكومة الاحتلال المسؤولية عن الاعتداء على القياديين الأسيرين "جمال أبو الهيجاء" و"حسن سلامة" خلال العدوان الهمجي الذي شنته قوات مصلحة السجون على الأسرى في سجن إيشل.

وأكدت "حماس" على جهوزية المقاومة للرد على عدوان حكومة الاحتلال ضد الأسرى، وقالت: "إن ما قامت به قوات القمع في سجن إيشل من عدوان آثم على أسرانا الأبطال، ومواصلة الاستهتار بحياة الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس هو جريمة مركبة سيدفع الاحتلال ثمنها".

وأكدت "حماس" أن المقاومة ما زالت على عهد الحرية الذي قطعته للأسرى، وقالت: "إن مقاومتنا وشعبنا البطل سيبذلون الغالي والنفيس من أجل الحرية والكرامة لأسرانا".

#حماس #سلطات الاحتلال #المقاومة الفلسطينية #سجون الاحتلال #الاعتداءات الاسرائيلية

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