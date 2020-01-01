"مستعربون" يختطفون شاباً واندلاع مواجهات على الحاجز الشمالي في قلقيلية

قلقيلية / سما /

اختطفت قوة خاصة إسرائيلية "مستعربون" مساء الإثنين، شاباً بالقرب من مدخل قلقيلية الشرقي من حملة الهوية الإسرائيلية واقتادته إلى جهة مجهولة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الشاب المختطف هو يونس أبو دحيل، وتمت مداهمة المحلات التجارية في المكان قبل اختطافه من قبل وحدة المستعربين.

من جانب آخر، أفادت مصادر محلية باحتجاز شابين في المنطقة الجنوبية لقلقيلية قرب الجدار العنصري وتواجد لسيارة إسعاف عسكرية في المكان دون معرفة التفاصيل.

وفي ذات السياق، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال المتواجدة على الحاجز الشمالي المقام على المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية، وأطلق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني.

في شأن آخر، نصب جيش الاحتلال حاجزًا عسكريًا بين بلدة عزون وبلدة جيوس شرق قلقيلية، وقام الجنود بتفتيش المركبات.