  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

أسعار النفط تهبط 3% مع استئناف إمدادات أمريكية وليبية ونرويجية

الإثنين 12 أكتوبر 2020 11:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار النفط تهبط 3% مع استئناف إمدادات أمريكية وليبية ونرويجية



رويترز

أغلقت أسعار النفط منخفضة حوالي 3 بالمئة بعد رفع حالة القوة القاهرة في أكبر حقل نفطي في ليبيا وانتهاء إضراب في النرويج وبدء منتجين أمريكيين استئناف الإنتاج بعد الإعصار "دلتا".

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول يوم الاثنين، منخفضة 1.23 دولار، أو 2.9 بالمئة، لتسجل عند التسوية 41.62 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.17 دولار، أو 2.9 بالمئة أيضا، لتغلق عند 39.43 دولار.

ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج في ليبيا، وهي عضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلى 355 ألف برميل يوميا بعد رفع حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي يوم الأحد.

وستمثل الزيادة في الإنتاج الليبي تحديا لمجموعة "أوبك+" ومساعيها لكبح الإمدادات بهدف دعم أسعار الخام.

ووجه الإعصار "دلتا" أكبر ضربة لإنتاج الطاقة من خليج المكسيك في الولايات المتحدة في 15 عاما، لكن العمال بدأوا في العودة إلى منصات الإنتاج يوم الأحد، كما استأنفت توتال تشغيل مصفاة بورت آرثر في تكساس وطاقتها 225 ألفا و500 برميل.

وسجلت أسعار عقود النفط لأقرب استحقاق للخامين القياسيين كليهما مكاسب تزيد على 9 في المئة الأسبوع الماضي، وهي أكبر زيادة أسبوعية لبرنت منذ يونيو.

كما تراجع الخامان كلاهما يوم الجمعة بعد أن أبرمت شركات نفط نرويجية إتفاقا مع مسؤولين نقابيين لإنهاء إضراب هدد بوقف ما يقرب من 25 في المئة من إنتاج النفط والغاز في البلاد.

وتتعرض الأسعار لضغوط أيضا من قفزة في حالات الإصابة الجديدة بـ"كوفيد-19" أثارت شبح المزيد من إجراءات العزل العام، وهو ما قد يثبط الطلب على النفط.

#النفط #الولايات المتحدة الأمريكية #خام برنت #ليبيا #الاعصار دلتا #أوبك #أوبك بلس #تكساس #خليج المكسيك #توتال #أسعار النفط

الأكثر قراءة اليوم

ملخص نتيجة مباراة السودان وتوغو الودية اليوم

بعد تصريحاته الأخيرة... الأمير بندر بن سلطان يوجه رسالة إلى الشعب الفلسطيني

القبض على فنانة كويتية شهيرة بسبب "فيديو إباحي"

اسعار العملات مقابل الشيكل

كيف تحوّلت أبرز صفقة لآرسنال إلى دعاية لصالح قضية فلسطين؟

قيادي بفتح: السلطة الفلسطينية على أبواب "فكفكة" بعض القضايا المالية ولن تزيد عن أسبوعين

للمرة الأُولى.. الطيبي يعلن دعمه العلني لرئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو

الأخبار الرئيسية

نبيل عمرو

شاهد.. نبيل عمرو: الانتخابات التي تحدث عنها صالح العاروري عبارة عن "تعيين"..!

الرئيس

"اندبندنت عربية": لهذه الاسباب.. تلتزم القيادة الفلسطينية "الصمت الحديدي"تجاه تصريحات بندر بن سلطان

بايدن

قال سابقاً “لو لم تكن لأوجدناها”.. يديعوت: لهذه الأسباب سيعيد بايدن بناء أمريكا ويعزز أمن إسرائيل بالمنطقة

لجنة الطوارئ بغزة: ننفي هروب عائلة من الحجر الصحي في حي الشيخ رضوان

الرئيس

معاريف: القيادة الفلسطينية… عودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل أم استمرار الوضع الراهن؟