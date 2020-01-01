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سبب وفاة مساعد بن ناصر الدهمش في السعودية

الإثنين 12 أكتوبر 2020 11:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
سبب وفاة مساعد بن ناصر الدهمش في السعودية



أعلن مسؤولون سعوديون، مساء يوم الإثنين، عن وفاة مساعد بن ناصر الدهمش العميد متقاعد في القنوات الخاصة السعودية، لاعب نادي الشباب لكرة الطائرة سابقا.

وذكر المسؤولون في تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي أن سبب وفاة مساعد الدهمش، هو نوبة قلبية تعرض لها بشكل مفاجئ أثناء وجوده بين أفراد أسرته في منزله.

وقال الدكتور عايض الحربي على تويتر : "أعزّي نفسي وأصدقائي وزملائي وكل من ارتبط بصاحب القلب المخموم مساعد الدهمش الذي انتقل إلى رحمة الله هذا اليوم".

وأشار الدكتور بجامعة الملك سعود إلى أن الصلاة على مساعد الدهمش ستكون عصر الثلاثاء في مقبرة الشمال بالعاصمة الرياض، داعيا له بالمغفرة والرحمة.

وأضاف : "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك يا صديقي لمحزونون. اللهم ارحم مساعد الدهمش واغفر له وارضَ عنه رضا تحلّ به عليه جوامع رضوانك، وتُحلّ به دار كرامتك وأمانك ومواطن عفوك وغفرانك".

بدوره، كتب الإعلامي ناصر العساف : "رحم الله الأخ الغالي العميد متقاعد مساعد بن ناصر الدهمش الذي انتقل لجوار ربه اليوم (..) رحمك الله أبا ناصر وأسكنك فسيح جناته".

وأضاف العساف أنه "رغم قلة لقاءاتي معه إلا أنه يحمل معزة كبيرة في القلب منذ أن كان مرافقآ للأمير نواف بن فيصل عندما كان رئيسآ عامآ لرعاية الشباب"، موجها أحر التعازي إلى أسرته وأحبابه.

كما تقدم العشرات من المسؤولين والقبائل والعائلات وأساتذة الجامعات، بخالص التعزية إلى عائلة مساعد الدهمش، إذ استعرضوا أبرز المواقف التي جمعتهم به في السنوات الأخيرة الماضية.

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