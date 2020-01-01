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السعودية.. توقيف 15 راقيا وأخذ تعهدات على آخرين

الإثنين 12 أكتوبر 2020 10:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية.. توقيف 15 راقيا وأخذ تعهدات على آخرين



وكالات

وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بإعادة تشكيل اللجنة المركزية للرقية الشرعية والطب الشعبي بإمارة المنطقة.

وجاء القرار بعد رصد عدد من التجاوزات صدر على إثرها أمر بتوقيف 15 راقيا بالمنطقة، وأخذ التعهدات على آخرين بتلافي الملاحظات مستقبلا.

وحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فقد شدد رئيس اللجنة المركزية للرقية الشرعية والطب الشعبي بعسير الدكتور حجر بن سالم العماري، على الالتزام بضوابط الرقية الشرعية الواردة في الأوامر السامية الكريمة التي تتكون من 7 ضوابط.

وقال حجر بن سالم العماري إنه "يجب الالتزام بالضوابط والتي تتمثل في منع غير السعوديين من مزاولة الرقية والطب الشعبي، ومنع كل من يثبت تعاملهم بالسحر والشعوذة والكهانة وإحالتهم للقضاء، إضافة إلى تلافي أي أذى ينتج عن الرقية، ومنع الإعلانات الخاصة بالرقاة، إلى جانب شرط مرافقة أحد محارم الراقي له عند رقية النساء وعدم لمسهن مهما دعت الحاجة، وحفظ القرآن، وتوفر الصلاح في مزاول المهنة، وأن يكون الراقي سليما من أي مرض معد".

وأكد العماري أن اللجنة ستقوم بالمتابعة المستمرة للرقاة في المنطقة وعرض التجاوزات المرصودة على أمير منطقة عسير.

وأوضح أن كل محافظة توجد بها لجنة ميدانية للرقية الشرعية ترفع بتوصياتها للجنة المركزية بالإمارة من خلال المحافظ.

#صحيفة عكاظ #الرقية #السعودية #السحر #الشعوذة #عسير

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