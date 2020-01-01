الاحتلال يواصل إغلاق الحرم الإبراهيمي بحجة انتشار فيروس كورونا

الخليل / سما /

قال مدير عام لجنة اعمار الخليل عماد حمدان، اليوم الإثنين، ان الاحتلال يواصل اغلاق الحرم الابراهيمي في مدينة الخليل بحجة انتشار فايروس كورونا مشيرا الى ان قوات الاحتلال تسعى لتنفيذ مخططاتها في الحرم.

واضاف حمدان في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية أن تنفيذ الاحتلال لبناء المصعد في الحرم سيلحق اضرارا ودمارا كبيرين فيه اضافة الى ان ذلك سيغير من مظهره العام.

وأكد حمدان ان هناك محاولات للمستوطنين وبحماية جيش الاحتلال وحكومته للسيطرة على كل حجر في البلدة القديمة مشيرا الى ان خمسة مبانٍ تمت السيطرة عليها ويسكنها المستوطنون في البلدة القديمة وسط الخليل منذ احتلال المدينة.