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مركز معلومات وادي حلوة: الجسر المعلق سيغير المشهد الحضاري للمدينة ويساهم في تهويدها

الإثنين 12 أكتوبر 2020 10:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
مركز معلومات وادي حلوة: الجسر المعلق سيغير المشهد الحضاري للمدينة ويساهم في تهويدها



القدس المحتلة / سما /

 قال مدير مركز معلومات وادي حلوة في سلوان جواد صيام ان تنفيذ مخططات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة واخرها الجسر المعلق الذي يربط منطقتي وادي الربابة وباب النبي داوود في البلدة القديمة بامتداد 200 متر سيغير المشهد الحضاري للمدينة ويعمل على تهويد المدينة المقدسة.

واوضح صيام في حديث لاذاعة صوت فلسطين الرسمية، ان بلدية الاحتلال في القدس المحتلة صادقت على بناء الجسر لايصال المستوطنين الى احد المطاعم الذي اقامته جمعية العاد الاستيطانية التي تحاول انتزاع المدينة من اصحابها الاصليين في اطار مشروع القدس الكبرى والهيكل المزعوم.

#مركز معلومات وادي حلوة #القدس #تهويد القدس

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