بينيت ينتقد الحكومة ونتنياهو: الإغلاق يدمر جيلا من رواد الأعمال

القدس المحتلة / سما /

انتقد رئيس حزب يمينا، نفتالي بينيت، اليوم الاثنين، الحكومة الإسرائيلية في تعاملها مع أزمة فيروس كورونا، قائلا "الإغلاق يدمر جيلا من رواد الأعمال"، وفقا لما ذكرت القناة السابعة العبرية.



جاء ذلك خلال افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، وأضاف بينيت مخاطبا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو "السيد رئيس الوزراء، هل تعرف سبب فقدان الثقة؟ لأنك لا تقول الحقيقة. الإغلاق ليس صورة للنصر، والإغلاق نتيجة الفشل".



هذا واتهم بينيت، نتنياهو بعدم الثقة في مواطني إسرائيل.



وأضاف بينيت "الإغلاق ضروري فقط عندما تفشل في توفير إدارة جيدة. الإغلاق يعني أنك وضعت كل المواطنين في السجن لأنك فشلت في السيطرة عن طريق الإهمال ".