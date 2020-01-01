الصحة الإسرائيلية: 16 حالة وفاة و1,618 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، تسجيل 16 حالة وفاة بفيروس كورونا منذ منتصف الليلة الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات في اسرائيل إلى 2,016 حالة.

كما اعلن عن تسجيل 1,618 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة، بعد إجراء 23,032 اختبارًا يوم أمس، وبهذا ترتفع حصيلة الإصابات إلى 293,553 إصابة، مشيرة إلى ان عدد المرضى النشطين (الفعليين) هو 52,892 مصابا.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها عممته على وسائل الاعلام أن من بين الاصابات هناك 827 حالة خطيرة منها 227 شخصًا يستعين بأجهزة التنفس الاصطناعي، مضيفة أن 287 شخصًا حالتهم متوسطة، بينما تماثل 238,643 شخصًا للشفاء.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن 1,512 مصابًا يتلقى العلاج بالمستشفيات، فيما يخضع 46,726 مصابًا للعلاج المنزلي، و4,654 في الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا.