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القبض على 14 مطلوبا للعدالة في بيت لحم

الإثنين 12 أكتوبر 2020 08:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على 14 مطلوبا للعدالة في بيت لحم



بيت لحم / سما /

قبضت الشرطة خلال الـ 24 ساعة الماضيه على 14 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 21 مذكرة قضائية في بيت لحم .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنه ومن خلال الجهود المبذولة والعمل الشرطي المستمر والمكثف في كافة أنحاء محافظة بيت لحم من قبل شرطة المحافظة بهدف نشر الأمن والأمان بين المواطنين والقبض على المطلوبين والخارجين عن القانون فقد تمكنت شرطة المحافظة وخلال 24 ساعة من القبض على 14 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 21 مذكره قضائية.

وأكدت الشرطة انه تم التحفظ عليهم لحين إحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

#الشرطة #بيت لحم

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