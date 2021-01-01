محلل اسرائيلي: نتنياهو لا يرغب بترك الحكم.. و2021 سيكون عام انتخابات في إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

ادعى المعلق الإخباري والمحلل في القناة 12 العبرية عميت سيغال أن عام 2021 سيكون عام الانتخابات في إسرائيل.



وقال سيغال في مقابلة مع إذاعة 103 العبرية، إن نتنياهو ليست لديه رغبة في ترك الحكم.



وأضاف: "لم أر حكومة في مثل هذه الحالة المختلة".



يشار إلى أن حزب الليكود الذي يترأسه نتنياهو يلوح بخيار الانتخابات وسط اتهامات لحزب أزرق أبيض بأنه لم يعد شريكا، في أعقاب استطلاعات رأي أظهرت تنامي شعبية الليكود وتصدره للأحزاب في أي انتخابات متوقعة، فيما تراجعت شعبية حزب غانتس واحتل مكانه في المرتبة الثانية حزب يمينا الذي يترأسه نفتالي بينت.