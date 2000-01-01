البنك الدولي: مجموعة العشرين قد توافق على تمديد مبادرتها لتعليق سداد الديون ستة أشهر فقط

وكالات

قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس يوم الاثنين، إن بعض الدول الدائنة في مجموعة العشرين تعارض توسيع وتمديد إعفاء الدول الأكثر فقرا من مدفوعات خدمة الديون المرتبطة بكورونا لعام آخر.

وأضاف: "ولهذا فإن حلا وسطا لتمديد لستة أشهر فقط قد ينبثق هذا الأسبوع".

وأفاد مالباس بأن مجموعات عمل الديون المنبثقة عن مجموعة العشرين لم تتوصل لاتفاق بشأن مسعى المؤسستين الماليتين لتمديد مبادرة المجموعة لتعليق خدمة الديون لمدة عام.

وأضاف: "أعتقد أنه ربما تكون هناك صيغة توفيقية... ربما يكون تمديدا لستة أشهر يمكن تجديده اعتمادا على استدامة الدين".