للمرة الأُولى.. الطيبي يعلن دعمه العلني لرئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

أعلن النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي، اليوم الاثنين، دعمه العلني لأول مرة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو،

وفي اجابته عن سؤال إن كان يفضل بنيامين نتنياهو كرئيس للوزراء على نفتالي بنيت كرئيس للوزراء. قال الطيبي "بيبي"، مضيفا "الأمر أشبه بسؤال مشجع برشلونة عمن تريد الفوز، ريال أم أتليتكو؟". وفق تلفزيون i24 الاسرائيلي

وأوضح الطيبي في مقابلة مع قناة الكنيست "بنيت ليس البديل عن بنيامين نتنياهو". وتابع "لسبب ما، بنيت الذي لم يجتاز نسبة الحسم قبل عام ونصف، أصبح الآن 21، بسبب خيبة أمل من رئيس الوزراء وخيبة الأمل من غانتس وكاحول لفان".

وأشار الطيبي إلى أنه "في نهاية المطاف، بنيت هو القوة الاحتياطية لبنيامين نتنياهو، بنيت ليس في الحقيقة ضد بنيامين نتنياهو وبالتالي يجب على الجمهور أن يأخذ في الحسبان أن من يدعم بنيت يدعم فعليا بنيامين نتنياهو. هو ليس البديل".

وكشف آخر استطلاع للرأي خاص بالقناة الإسرائيلية 12 عن تراجع حزب الليكود الحاكم إلى 29 مقعدا، في حين تعززت قوة تحالف "يمينا" بقيادة نفتالي بنيت الى 21 مقعدا، وبذلك تقلص الفارق بين يمينا والليكود الى 8 مقاعد، وبموجب النتائج فإن تكتل اليمين قادر على تشكيل حكومة بعد حصوله على 66 مقعدا، في حين أن أحزاب الوسط واليسار مع القائمة المشتركة تحصل على 46 مقعدا، وحزب "يسرائيل بيتنو" بقيادة أفيغدور ليبرمان على 8 مقاعد.