"الخارجية": الفرصة الأخيرة لسفر الطلبة القدامى الدارسين بالجامعات المصرية

رام الله / سما /

أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الاردنية الهاشمية، عن تسيير رحلتين جديدتين لتأمين سفر الإعداد الباقية من طلبتنا الاعزاء القدامى الدارسين في الجامعات المصرية وذلك بتاريخ 15/10/2020 و 18/10/2020.

وقالت "الخارجية" في تصريح صحفي: أنه على جميع الطلبة المسجلين لدى الوزارة الذين تواصلت معهم عبر مجموعات الوتس اب المَباشرة بالحجز وشراء التذاكر على متن تلك الرحلتين.



وأكد فريق العمل المختص، أن الفرصة التي توفرها الوزارة لكل طالب قديم لتأمين سفره للالتحاق بدراسته بالجامعات المصرية هي الاخيرة ولن تتكرر وعليه ان يغتنمها حتى يتمكن من الالتحاق بالدراسة، وبما يمكن فريق العمل المختص من التفرغ لتامين سفر طلبتنا الجدد الدارسين في الجامعات المصرية، وبذلك تكون الوزارة اوشكت على الوفاء بالتزاماتها تجاه تأمين سفر طلبتنا الدارسين في الجامعات المصرية.

