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وكيل صحة غزة: تشديد وتخفيف إجراءات الإغلاق متعلقة بقدرة منظومتنا الصحية

الإثنين 12 أكتوبر 2020 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكيل صحة غزة: تشديد وتخفيف إجراءات الإغلاق متعلقة بقدرة منظومتنا الصحية



غزة /سما/

أكد  يوسف أبو الريش، وكيل وزارة الصحة، أن تشديد الإجراءات المتعلقة بفيروس كوفيد 19 وتخفيفها تعتمد بالأساس على قدرات المنظومة الصحية في قطاع غزة، ومؤشرات انتشار الوباء في محافظات القطاع.

وبين أبو الريش خلال لقاء عمل عقده في مقر الوزارة بغزة، الاثنين، لبحث خدمات العناية المركزة في مستشفيات العزل، أن الوزارة وبالشراكة مع المؤسسات الحكومية الأخرى تقدر جيدًا أهمية إجراءات التخفيف، ولديها توجه في إعطاء قدر كبير من الحركة لدعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف "لكنها أيضًا تضع في الحسبان الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على تسطيح منحنى تفشي فيروس كورونا في محافظات القطاع".

وبحث الاجتماع، تعزيز الرعاية الصحية المقدمة لمرضى كوفيد 19 في مستشفيات العزل، بما يشمل تعزيز الكوادر الصحية المتواجدة في مستشفيات العزل، وتعزيز أجهزة ومعدات العناية المركزة في مستشفى غزة الأوروبي وباقي المستشفيات.

واستمع أبو الريش إلى جهود الإدارات العامة المشاركة في تجهيز مستشفيات العزل على صعيد التجهيزات الخاصة بأسرًة العناية المركزة، وأجهزة التنفس الصناعي، وتعزيز المستلزمات والمعدات الخاصة بالعناية المركزة.

وثمن جهود كافة الكوادر الصحية على جهودها المستمرة في مواجهتها لتثبيط انتشار الفيروس كل في مجاله، مشيرًا إلى أن كوادر وزارته تحلت بأعلى قدر من درجات المسؤولية والالتزام في مواجهة انتشاره.

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